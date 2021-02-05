У МОЗ анонсували локальні обмеження у разі погіршення епідситуації
Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Глава Міністерства охорони Максим Степанов заявив, що вводитимуться локальні обмеження у разі погіршення епідситуації. Обмеження стосуватимуться конкретної області.
Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.
"У залежності від зміни ситуації у конкретній області будуть запроваджуватися локальні обмеження", - сказав міністр.
Він зазначив, що може запроваджуватися і червоний рівень небезпеки.
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