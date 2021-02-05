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В Минздраве анонсировали локальные ограничения в случае ухудшения эпидситуации

Новина українською → Украина, Пятница 05 февраля 2021 10:36
В Минздраве анонсировали локальные ограничения в случае ухудшения эпидситуации Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будут вводиться локальные ограничения в случае ухудшения эпидситуации. Ограничения будут касаться конкретной области.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"В зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут вводиться локальные ограничения", - сказал министр.

Он отметил, что может вводиться и красный уровень опасности.

Напомним, ранее начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в стране усиленные противоэпидемические меры сохранятся до весны 2022 года. Но на сегодня нет оснований для того, чтобы их ужесточить.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен минимум до 30 апреля 2020 года.

Кроме того, он выразил надежду на то, что Украина сможет победить коронавирус уже в этом году.

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