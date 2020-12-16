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МОЗ протестує модель виклику на щеплення від коронавірусу літніх людей

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я проведе тестування запису та виклику літніх людей на щеплення від коронавірусу. Тестування почнеться наступного тижня.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Початок тестування запису та виклику на щеплення Ляшко оголосив після візиту в одну з лікарень Борисполя.

"Інформація, яку почув від медиків вже лягла в основу нового проекту розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Наступного тижня протестуємо модель запису/виклику на щеплення від COVID-19 людей похилого віку", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація українців від коронавірусу може початися в лютому 2021 року. У МОЗ розраховують, що Україна отримає перші дози вакцини від коронавірусу в першому кварталі наступного року.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив Всесвітню організацію охорони здоров'я прискорити поставки вакцини від коронавірусу в Україну в рамках глобального механізму COVAX.

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