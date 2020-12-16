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Минздрав протестирует модель вызова на прививку от коронавируса пожилых людей

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения проведет тестирование записи и вызова пожилых людей на прививку от коронавируса. Тестирование начнется на следующей неделе.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Начало тестирования записи и вызова на прививки Ляшко объявил после визита в одну из больниц Борисполя.

"Информация, которую услышал от медиков уже легла в основу нового проекта распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На следующей неделе протестируем модель записи/вызова на прививку от COVID-19 людей преклонного возраста", - сообщил он.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация украинцев от коронавируса может начаться в феврале 2021 года. В Минздраве рассчитывают, что Украина получит первые дозы вакцины от коронавируса в первом квартале следующего года.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Всемирную организацию здравоохранения ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину в рамках глобального механизма COVAX.

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