МОЗ пропонує повернути загальний карантин замість адаптивного

Міністерство охорони здоров'я пропонує повернути загальний карантин на всій території України замість адаптивного. Пропонується ввести по всій країні обмеження, які зараз діють у помаранчевій зоні.

Про це сказав глава МОЗ Максим Степанов у ході засідання Кабінету міністрів.

"Ми пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину та перейти на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли у попередньому варіанті карантину на території з помаранчевими рівнями, для усіх територій", - підкреслив міністр.

Обмеження

Буде заборонено проведення масових культурних, у тому числі концертних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів за участі більше ніж 20 осіб. У разі проведення таких заходів із числом учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання фізичної дистанції не менше ніж півтора метра.

Проведення матчів дозволяється без глядачів та за умови здійснення щоденного контролю стану здоров'я учасників таких спортивних заходів.

Заборонена діяльність кінотеатрів та театрів із наповненістю понад 50% місць.

Не дозволяється і діяльність музеїв, які не можуть забезпечити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 квадратних метрів.

Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

При цьому повністю забороняється проведення дискотек, робота нічних клубів та розважальних закладів, діяльність ресторанів, кафе, барів, закусочних. Не дозволена і діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля.

Заборонена робота після 22 до 7 години суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування, крім адресної доставки та замовлення на виніс.

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