Минздрав предлагает вернуть общий карантин вместо адаптивного

Министерство здравоохранения предлагает вернуть общий карантин на всей территории Украины вместо адаптивного. Предлагается ввести по всей стране ограничения, которые сейчас действуют в оранжевой зоне.

Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе заседания Кабинета министров.

"Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести карантин с ограничениями оранжевой зоны по всей территории Украины", - подчеркнул министр.

Ограничения

Будет запрещено проведение массовых культурных, в том числе концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий с участием более 20 человек. В случае проведения таких мероприятий с числом участников до 20 человек организатор обеспечивает соблюдение физической дистанции не менее полутора метров.

Проведение матчей разрешается без зрителей и при условии осуществления ежедневного контроля состояния здоровья участников таких спортивных мероприятий.

Запрещена деятельность кинотеатров и театров с наполненностью более 50% мест.

Запрещается и деятельность музеев, которые не могут обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров.

Под запретом - перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

При этом полностью запрещается проведение дискотек, работа ночных клубов и развлекательных заведений, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга - ресторанов, кафе, баров, закусочных.

Запрещена работа после 22 до 7:00 субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания, кроме адресной доставки и заказ на вынос.

Не разрешено и размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 м между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет. Кроме того, посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.

Запрещается деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги; реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, а также санаторно-курортных учреждений и стационарных отделений первичного и сложного протезирования.

Под запретом - посещение учебных заведений ее получателями группами в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, специализированной художественного образования.

Не разрешается и деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не могут обеспечить ограничение количества посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве сообщили, что продолжительность действия карантина выходного дня будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.