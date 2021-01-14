МОЗ і поліція перевірять гірськолижні курорти щодо дотримання карантину

Гірськолижні курорти в Карпатах перевірять на предмет дотримання жорсткого карантину. Перевірку проведуть МОЗ спільно з Національною поліцією.

Про це написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

Він заявив, що перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах проведуть вже у п'ятницю, 15 січня.

"Якщо ми звертаємося до людей з проханням дотримуватися протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді деякі представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинна превалювати над збереженням життя і здоров'я українців. Порушення повинні мати наслідки", - написав Ляшко.

Санлікар наголосив, що такі перевірки не пов'язані з безліччю повідомлень про порушення ресторанів, барів та розважальних закладів на гірськолижних курортах. Також зафіксовані порушення у закладах громадського харчування Львівської області.

Раніше Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я не буде наполягати на тому, щоб жорсткий карантин було продовжено після 25 січня. Очікується, що Україна перейде на адаптивний карантин.

Також в Україні за минулу добу зафіксували 7 925 нових випадків коронавірусу. При цьому були госпіталізовані 2 229 пацієнтів.