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Ляшко про жорсткий карантин після 25 січня: МОЗ не наполягатиме

Новость на русском → Київ, Четвер 14 січня 2021 14:18
Ляшко про жорсткий карантин після 25 січня: МОЗ не наполягатиме Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я не буде наполягати на тому, щоб жорсткий карантин було продовжено після 25 січня. Очікується, що Україна перейде на адаптивний карантин.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"МОЗ поки не буде наполягати на продовженні жорсткого карантину після 25 січня", - заявив він.

За його словами, на сьогодні планується, що Україна вийде з жорсткого карантину 25 січня і надалі буде вводитися адаптивний. Тобто обмеження будуть посилюватися точково в осередках захворюваності.

У той же час він зазначив, що "є певні змінні, які не можна передбачити" і врахувати в прогнозах.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав 8 січня оптимальною датою початку посиленого карантину. На його думку, він дозволить зупинити поширення коронавірусу.

Про перехід на адаптивний карантин вже заявляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Яку стратегію ми маємо: ми залишимося на деякий час на загальнонаціональному карантині, це будуть такі ж обмеження, які діяли до 8 січня, а потім ми бачимо перехід до адаптивного карантину", - зазначив він.

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