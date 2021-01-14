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Минздрав и полиция проверят горнолыжные курорты насчет соблюдения карантина

Автор: Роман Тверденко

Горнолыжные курорты в Карпатах проверят на предмет соблюдения жесткого карантина. Проверку проведут Минздрав совместно с Национальной полицией.

Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Он заявил, что проверки заведений общепитов на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января.

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемических мероприятий и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия", - написал Ляшко.

Санврач отметил, что проверки связаны с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах. Также зафиксированы нарушения в общепитах Львовской области.

Ранее, Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения не будет настаивать на том, чтобы жесткий карантин был продлен после 25 января. Ожидается, что Украина перейдет на адаптивный карантин.

Также в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 7 925 новых случаев коронавируса. При этом были госпитализированы 2 229 пациентов.

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