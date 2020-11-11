МОЗ назвав терміни дії карантину вихідного дня

Уряд планує запровадити карантин вихідного дня терміном на три тижні. Почне діяти карантин вже з цих вихідних.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Карантин вихідного дня почне діяти з 14 листопада попередньо триватиме до 30 листопада.

"Нам треба три таких вихідних поспіль. Ми говоримо про кінці листопада - на початку грудня", - сказав Степанов.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що економіка України не витримає нового повного локдауну, тому уряд вирішив розробити карантин вихідного дня.

Крім того, у МОЗ пояснювали, від чого буде залежати тривалість карантину вихідного дня.

Детальніше про те, які обмеження пропонується карантином вихідного дня читайте в матеріалі РБК-Україна.

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили 10 611 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях. Всього в Україні з початку пандемії заразилися вже майже 490 тисяч осіб.