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Минздрав назвал сроки действия карантина выходного дня

Новина українською → Киев, Среда 11 ноября 2020 15:18
Минздрав назвал сроки действия карантина выходного дня Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство планирует ввести карантин выходного дня сроком на три недели. Начнет действовать карантин уже с этих выходных.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Карантин выходного дня начнет действовать с 14 ноября и предварительно продлится до 30 ноября.

"Нам нужно три таких выходных подряд. Мы говорим о конце ноября - начале декабря", - сказал Степанов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что экономика Украины не выдержит нового полного локдауна, поэтому правительство решило разработать карантин выходного дня.

Кроме того, в Минздраве объясняли, от чего будет зависеть продолжительность карантина выходного дня.

Подробнее о том, какие ограничения предлагается карантином выходного дня читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 10 611 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях. Всего в Украине с начала пандемии заразились уже почти 490 тысяч человек.

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