Минздрав назвал сроки действия карантина выходного дня
Правительство планирует ввести карантин выходного дня сроком на три недели. Начнет действовать карантин уже с этих выходных.
Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Карантин выходного дня начнет действовать с 14 ноября и предварительно продлится до 30 ноября.
"Нам нужно три таких выходных подряд. Мы говорим о конце ноября - начале декабря", - сказал Степанов.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что экономика Украины не выдержит нового полного локдауна, поэтому правительство решило разработать карантин выходного дня.
Кроме того, в Минздраве объясняли, от чего будет зависеть продолжительность карантина выходного дня.
Подробнее о том, какие ограничения предлагается карантином выходного дня читайте в материале РБК-Украина.
Отметим, за сутки в Украине подтвердили 10 611 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях. Всего в Украине с начала пандемии заразились уже почти 490 тысяч человек.