RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МОЗ сподівається укласти контракти з виробниками COVID-вакцин до кінця року

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я України сподівається до кінця року підписати контракт на постачання вакцини проти коронавірусу з компаніями-виборниками. Процес вакцинації в Україні хочуть почати в лютому.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, терміни поставки вакцини є основним питанням при проведенні вакцинації.

"Ми намагаємося, щоб вакцини були як можна раніше поставлені в Україні. Щоб почати цей процес (вакцинації - ред.) в лютому. Як тільки будуть підписані контракти, а я сподіваюся, що це буде вже в цьому році, ми відразу повідомимо", - сказав Степанов.

Закупівлі вакцин будуть проводитися через державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Нагадаємо, днями МОЗ затвердив план вакцинації українців від коронавірусу. Він включає чотири етапи.

Згідно з планом, в Україні планують вакцинувати проти COVID 23 млн осіб. Для цього знадобиться 40 млн доз вакцини.

Також повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинацияМаксим Степановвакцина от коронавируса