МОЗ сподівається укласти контракти з виробниками COVID-вакцин до кінця року

Міністерство охорони здоров'я України сподівається до кінця року підписати контракт на постачання вакцини проти коронавірусу з компаніями-виборниками. Процес вакцинації в Україні хочуть почати в лютому.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, терміни поставки вакцини є основним питанням при проведенні вакцинації.

"Ми намагаємося, щоб вакцини були як можна раніше поставлені в Україні. Щоб почати цей процес (вакцинації - ред.) в лютому. Як тільки будуть підписані контракти, а я сподіваюся, що це буде вже в цьому році, ми відразу повідомимо", - сказав Степанов.

Закупівлі вакцин будуть проводитися через державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Нагадаємо, днями МОЗ затвердив план вакцинації українців від коронавірусу. Він включає чотири етапи.

Згідно з планом, в Україні планують вакцинувати проти COVID 23 млн осіб. Для цього знадобиться 40 млн доз вакцини.

Також повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX.