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МОЗ хоче забезпечити доступ до COVID-вакцини всім громадянам до кінця року

Автор: Даша Харченко

Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу для всіх громадян до кінця 2021 року. Він має бути безкоштовним.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

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Він підкреслив, що вакцинація буде добровільною, тому йдеться про забезпечення доступу до вакцини, а не забезпечення обов’язкового щеплення.

“Ми хочемо забезпечити доступ до вакцин, хочемо до кінця 2021 року для всіх громадян безкоштовний доступ, але в залежності від етапів. Зрозуміло, що перші чотири етапи - це громадяни, які входять в різні групи ризику, або за професійною ознакою, або за віком, або ті які мають супутні захворювання”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, Україна домовилася про постачання 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca та Novavax. Очікується, що вакцини вже найближчим часом доставлять в Україну.

До слова, вакцинація від COVID в Україні стартує вже за тиждень. Також же стало відомо, як пройде перший з п'яти етапів.

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Новини України вакцина від коронавірусуВакцинаМінстерство охорони здоров'я України
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