Вакцинація в Україні стартує за тиждень: як пройде перший етап

Вакцинація від COVID в Україні стартує вже за тиждень. Тепер же стало відомо, як пройде перший з п'яти етапів.

Про це на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Вже за тиждень в Україні почнеться перший етап вакцинації громадян від COVID-19. Нам вдається вчасно почати процес вакцинації... Державним бюджетом на 2021 року передбачено загалом понад 3,9 млрд гривень на кампанію з вакцинації", - зазначив Степанов.

Перший етап розпочнеться з вакцинації тих, у кого більш високий ризик інфікування або важкого перебігу хвороби. Він має охопити близько 370 тисяч українців:

працівники мобільних бригад вакцинації

медпрацівники, лікарі та середній медичний персонал, які працюють з COVID-пацієнтами

працівники лабораторій, які досліджують аналізи на COVID-19

працівники екстреної медичної допомоги

персонал і люди, які живуть в інтернатах і будинках перестарілих

військовослужбовці, які беруть участь у ООС

"На другому, третьому та четвертому етапі ми вакцинуємо людей, які входять до групи ризику за віком, професією або за станом здоров'я. Це все люди старше 60 років, це люди, які мають супутні захворювання... наші працівники сфери освіти", - зазначив Степанов.