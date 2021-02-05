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Україна домовилася про постачання вакцин AstraZeneca і Novavax

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 17:23
Україна домовилася про постачання вакцин AstraZeneca і Novavax Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Уряд України домовився про постачання вакцин від коронавірусу розробки британо-шведської компанії AstraZeneca і американської Novavax. Постачання почнуться в цьому місяці.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді з Володимиром Зеленським розповів, що отримав підтвердження про отримання 12 мільйонів доз вакцин від двох розробників. Обидва препарати будуть доставляти з Індії, де вони виробляються за ліцензією. Контракти узгоджені між Crown Agents і індійським Serum Institute.

Скільки саме доз від якого розробника буде отримано - не повідомляється.

У Facebook Степанов уточнив, що узгодження контрактів на фінальній стадії з технічних деталей доставки вакцини.

Зеленський назвав домовленість про постачання "хорошим сигналом", а також підкреслив, що ця кількість доз забезпечить вакцинацію в перші місяці після доставки вакцини в Україну.

"12 мільйонів доз - це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, щоб забезпечити вакцинації протягом перших місяців після початку поставок", - заявив Зеленський.

Раніше Степанов заявляв, що Україна отримає вакцини від COVID не менше трьох або чотирьох виробників. Вакцинація буде проводитися кількома безпечними препаратами, як і в інших країнах світу.

Також відомо, що Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Ці дози будуть видані в рамках механізму COVAX.

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