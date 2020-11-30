ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Раді очікують, що у Кабміну буде рішення по карантину до 4 грудня

Новость на русском → Україна, Понеділок 30 листопада 2020 14:07
У Раді очікують, що у Кабміну буде рішення по карантину до 4 грудня Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді очікують, що у Кабінету міністрів будуть варіанти рішення по посиленню карантину до п'ятниці, 4 грудня. А на годині запитань до уряду у ВР Кабмін озвучить їх народним депутатам.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"До п'ятниці вони (Кабмін, - ред.) мають зрозуміти самі, які будуть варіанти, і мають нам їх розказати різні... не вводити до п'ятниці (локдаун, - ред.), а розказати нам, як вводити пізніше", - пояснив глава партії СН.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що представники уряду та Ради національної безпеки і оборони сьогодні, 30 листопада, проведуть нараду, щоб визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, до посилення необхідно бути готовими, і Рада також готується до цього.

Додамо, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що КМУ розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні, який дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що й навесні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України Верховна Рада Олександр Корнієнко Карантин
NEWS
Локдаун в Україні можуть ввести на новорічні свята: що відомо
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Локдаун в Україні можуть ввести на новорічні свята: що відомо
DAILY
Без траншу МВФ: де Кабміну взяти у борг, щоб уникнути бюджетної кризи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Без траншу МВФ: де Кабміну взяти у борг, щоб уникнути бюджетної кризи