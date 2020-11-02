RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Метро в Києві можуть закрити. Ляшко назвав умову

Автор: Игорь Литвиненко

У Києві в разі потрапляння в "червону" карантинну зону можуть знову закрити метро. Також можуть бути заборонені маршрутки зі столиці.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки є два пункти, які стосуються громадського транспорту.

"Перший - обмеження роботи громадського транспорту. Другий - заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт. Маршрути, які їдуть з Києва також можуть бути заборонені. Не скажу, що це буде відразу введено, але такий варіант не виключається", - сказав Ляшко.

Популярні новини

Нагадаємо, в оновленому списку карантинних зон Київ залишився "помаранчевим".

Раніше РБК-Україна писало, що в Держспоживслужбі столиці назвали умови, за яких Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину.

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили 6754 нових випадків коронавірусу. З них понад 500 випадків в Києві.

За станом на 2 листопада в Києві лікарняні ліжка заповнені на 76%. Всього в країні зайняті майже 67% таких ліжок.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київкарантин