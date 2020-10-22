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У Держспоживслужбі розповіли, у якому випадку Київ перейде до "червоної" зони

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 10:48
У Держспоживслужбі розповіли, у якому випадку Київ перейде до "червоної" зони Фото: лікарі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, у якому випадку столиця перейде до "червоної зони". За його словами, у місті дуже напружена ситуація із забезпеченням ліжкомісць.

Про це Рубан розповів у коментарі РБК-Україна.

"Заповненість коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник буде тривати довше 5 днів, то Київ може повністю перейти до "червоної" зони. Але сьогодні це ще під контролем і ліжкофонд забезпечується", - запевнив глава Держспоживслужби Києва.

Рубан зазначив, що ситуація у Києві розвивається прогнозовано.

"Тенденція розгортається прогнозована, і саме про 7 тисяч в цей період я вам говорив ще в серпні", - додав він.

Нагадаємо, раніше Рубан заявив, що українцям необхідно навчитися жити в умовах епідемії коронавірусу в найближчі півтора-два роки. Збудник вірусу залишиться назавжди.

Як писало РБК-Україна, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені менш ніж на 50% лише у двох областях. Всього в країні заповнені 63,2% ліжок для лікування COVID-19.

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