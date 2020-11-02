В Україні набрали чинності оновлені зони карантину

Фото: люди в масках (freepik.com)

В Україні вступили в дію нові зони карантину. У "червоній" зон знаходяться 11 обласних центрів.

Відповідне рішення напередодні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Червона" зона

У цю зону увійшли: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Дозволено продовження роботи громадського транспорту, ТРЦ і магазинів. В Івано-Франківській, Полтавській, Миколаївській, Харківській і Хмельницькій областях можна працювати школам, коледжам, вишам. В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях дозволено працювати закладам громадського харчування.

У Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволена посадка пасажирів в транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

"Помаранчева" зона

У цю зону увійшли: Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Авдіївка, Мукачево, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Лисичанськ, Львів, Одеса, Гадяч, Тернопіль, Херсон, Черкаси.

Забороняється робота хостелів, турбаз і т.д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори.

Також забороняються масові заходи за участю понад 20 осіб і робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

"Жовта" зона

У цю зону увійшли: міста Гола Пристань, Каховка і Нова Каховка.

Забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги; проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

"Зелена" зона

У цю зону входять тільки Горностаївський і Скадовський райони Херсонської області.

Тут обов'язковий масочний режим в приміщенні; соціальна дистанція в громадському транспорті. Забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00, спортивні заходи з глядачами (виняток: міжнародні матчі за погодженням МОЗ).

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я планують оновлювати карантинні зони за новим принципом.