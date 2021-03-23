Маски в парку, салони по запису, але з транспортом: нові правила локдауну в Києві

Масковий режим посилили

Згідно постановою Кабміну, прийнятою 22 березня, в "червоній зоні" заборонено перебувати без маски в парках і на вулиці. Оскільки Київ знаходиться в цій зоні, в столиці заборонено перебувати без засобів індивідуального захисту (респіратора та маски, як медичної, так і зробленої самостійно) в місцях загального користування, до яких, зокрема, відносяться:

площі, вулиці,

набережні, пляжі,

автомобільні дороги,

сквери, парки, лісопарки.

Що ще змінилося

У "червоній зоні" заборонена також робота канатних доріг, не можна проводити масові заходи. Разом з тим дозволені заходи з оцінювання якості освіти.

Крім того, передбачено, що якщо регіон потрапив в "червону зону" під час зміни в таборі, його робота продовжується до закінчення зміни.

Транспорт у Києві працює, але можуть ввести спецперепустки

Рішення про роботу транспорту у Києві приймає місцева влада. Вчора міська комісія прийняла рішення не обмежувати його роботу. Автобуси, тролейбуси, трамваї курсують у звичайному графіку, але з обмеженням по числу пасажирів - не більше 50% місць. Роботу метро також зупиняти не планують.

Однак, заступник голови КМДА Микола Поворозник не виключає, що це рішення може бути переглянуте у бік посилення "аж до зупинки транспорту" і роботи за спецперепустками.

Зазначимо, під час локдауна в Києві навесні 2020 року транспорт працював за спецперепустками. Тоді ж у столиці закривали і метро.

Що стосується роботи "Укрзалізниці", на даний момент ухвалено рішення не обмежувати посадку/висадку пасажирів у Києві.

Що працює і не працює в "червоній зоні"

Після введення "червоної зони" у Києві закриті кафе, ресторани, ТРЦ, непродовольчі ринки і магазини.

Разом з тим, дозволена робота: