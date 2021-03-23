Маски в парке, салоны по записи, но с транспортом: новые правила локдауна в Киеве

Масочный режим ужесточили

Согласно постановлению Кабмина, принятому 22 марта, в "красной зоне" запрещено находиться без маски в парках и на улице. Поскольку Киев находится в этой зоне, в столице запрещено находиться без средств индивидуальной защиты (респиратора, маски, как медицинской, так и сделанной самостоятельно) в местах общего пользования, к которым, в частности, относятся:

площади, улицы,

набережные, пляжи,

автомобильные дороги,

скверы, парки, лесопарки.

Что еще изменилось

В "красной зоне" запрещена также работа канатных дорог, не разрешены массовые мероприятия. Вместе с тем разрешены мероприятия по оцениванию качества образования.

Кроме того, предусмотрено, что если регион попал в "красную зону" во время смены в лагере, его работа продолжается до окончания смены.

Транспорт в Киеве работает, но могут ввести спецпропуска

Решение о работе транспорта в Киеве принимают местные власти. Вчера городская комиссия приняла решение не ограничивать его работу. Автобусы, троллейбусы, трамваи курсируют в обычном графике, но с ограничением по числу пассажиров - не более 50% от мест. Работу метро также останавливать не планируют.

Однако, замглавы КГГА Николай Поворозник не исключает, что это решение может быть пересмотрено в сторону ужесточения "вплоть до остановки транспорта" и работы по спецпропускам.

Отметим, во время локдауна в Киеве весной 2020 года транспорт работал по спецпропускам. Тогда же в столице закрывали и метро.

Что касается работы "Укрзализныци", на данный момент принято решение не ограничивать посадку/высадку пассажиров в Киеве.

Что работает и не работает в "красной зоне"

После введения "красной зоны" в Киеве закрыты кафе, рестораны, ТРЦ, непродовольственные рынки и магазины.

Вместе с тем, разрешена работа: