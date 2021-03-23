Маски в парках: чи буде поліція штрафувати порушників

Як розповів співрозмовник агентства, поліцейські будуть проводити профілактичну роботу з громадянами щодо носіння масок в публічних місцях замість виписування штрафів.

"Враховуючи, що штраф становить значну суму - 17 тисяч гривень, ми маємо намір зосередитися на проведення профілактичної роботи з громадянами", - зазначив він.

Під профілактикою, за його словами, поліція має на увазі усні прохання до громадян виконувати рішення Кабміну щодо карантину.

Згідно з постановою Кабміну, маски потрібні у парках, рекреаційних зонах, садах, скверах та майданчиках, на території пам'ятників культурної та історичної спадщини, на площах, вулицях, пляжах, кладовищах та інших територіях загального користування.