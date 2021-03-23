UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Маски в парках: будет ли полиция штрафовать нарушителей

Автор: Олег Черныш

Полиция не планирует сразу штрафовать граждан, которые будут нарушать требование по ношению масок на улице и в парках в "красной" зоне карантина. Правоохранители намерены проводить профилактическую работу.

Об этом РБК-Украина сказал источник в Национальной полиции.

Как рассказал собеседник агентства, полицейские будут проводить профилактическую работу с гражданами касательно ношения масок в публичных местах вместо выписывания штрафов.

"Учитывая, что штраф составляет значительную сумму - 17 тысяч гривен, мы намерены сосредоточиться на проведении профилактической работы с гражданами", - отметил он.

Под профилактикой, по его словам, полиция имеет в виду устные просьбы к гражданам выполнять решение Кабмина по карантину.

Согласно постановлению Кабмина, маски нужны в парках, рекреационных зонах, садах, скверах и площадках, на территории памятников культурного и исторического наследия, на площадях, улицах, пляжах, кладбищах и других территориях общего пользования.

Напомним, сегодня Кабинет министров изменил постановление о карантине, введя обязательное пребывание в масках на улицах и территориях общего пользования в регионах "красной" зоны карантина.

Как известно, по состоянию на сегодня в "красной" зоне находится 9 регионов: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Кроме того, правительство ужесточило правила въезда в Украину, обязав иностранцев иметь отрицательный ПЦР-тест. Без отрицательного теста иностранцев не будут пропускать через границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полицияштрафмаскаКарантин
Читайте также
Общенациональный локдаун в Украине не планируется, - Степанов
В Украине осталась только одна область в "желтой" зоне карантина
Прогноз погоды