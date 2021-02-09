Космічний зонд ОАЕ вперше вийшов на орбіту Марсу

Космічний зонд "Надія" Об'єднаних Арабських Еміратів успішно вийшов на орбіту Марсу. ОАЕ продовжують свою першу космічну місію на Марс.

Про це повідомило агентство Reuters .

Космічний зонд досягнув Марса та успішно вийшов на орбіту планети після семи місяців подорожі до неї. Це дозволило почати відправку даних про атмосферу та клімат Марсу.

Так, ОАЕ стали п'ятою космічною державою, яка досягла Марсу за допомогою першого арабського міжпланетного зонду. Марсіанська програма є частиною намагань ОАЕ з розвитку свого наукового та технологічного потенціалу.

На успішний вихід на орбіту зонду "Надія" відреагував президент Володимир Зеленський. Він побажав партнерам успіхів в дослідженні космосу.

"Вітання еміратським друзям у зв’язку з успішним досягненням зондом "Надія" орбіти Марсу. Бажаю нашим партнерам нових звершень у справі дослідження космосу", - написав він у Twitter.

Апарат, оснащений трьома камерами, що дозволяють вести спостереження за атмосферою Марса, повинен залишатися на орбіті протягом всього марсіанського року, тривалість якого майже вдвічі довше земного.

Космічний зонд вперше проведе вивчення нижніх шарів атмосфери, де формується марсіанська погода, в тому числі пилові бурі.