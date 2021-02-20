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Марсоход отправил NASA первые цветные снимки

Новина українською → Суббота 20 февраля 2021 00:42
Марсоход отправил NASA первые цветные снимки Фото: марсоход (nasa.gov)
Автор: Инна Собора

Марсоход Perseverance отправил ученым первое цветное изображение с высоким разрешением. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance после того, как он приземлился 18 февраля.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.

Марсоход будет характеризовать геологию планеты и климат на планете. Это должно проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).

Фото: первые снимки с марсохода (nasa.gov)

Напомним, марсоход Perseverance американского космического агентства NASA 18 февраля совершил успешную посадку на Марс.

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса".

РБК-Украина писало, что 9 февраля космический зонд "Надежда" ОАЭ успешно вышел на орбиту Марса. Это первый арабский космический аппарат, который добрался до орбиты Марса.

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