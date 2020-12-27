У Львівській області з 30 грудня почне роботу автофіксація порушень ПДР

У Львівській області з 30 грудня починає роботу система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Три камери автофіксації зароблять на автомобільній дорозі М-06 (Київ-Чоп).
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції України.
Камери будуть розміщені:
"Ці місця були обрані з-за великої кількості виявлених на них порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП", - повідомили в поліції.
Правоохоронці зазначили, що після запуску системи автофіксації на дорогах в Києві та Київській області кількість порушень скоротилася в п'ять разів. Також в три рази зменшилася кількість дорожньо-транспортних пригод на ділянках, де системи були встановлені.
Нагадаємо, в перший день після запуску автофіксації на дорогах Києва здійснили 57 880 порушень швидкості.
Також РБК-Україна писало, що в листопаді система автоматичної фіксації порушень ПДР початку розпізнавати і автомобілі на іноземній реєстрації ("євробляхи").