Во Львовской области с 30 декабря начнет работу автофиксация нарушений ПДД

Во Львовской области с 30 декабря начинает работу система автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Три камеры автофиксации заработают на автомобильной дороге М-06 (Киев-Чоп).

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Камеры будут размещены:

на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;

на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;

на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.

"Эти места были выбраны из-за обилия выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП", - сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что после запуска системы автофиксации на дорогах в Киеве и Киевской области количество нарушений сократилось в пять раз. Также в три раза уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий на участках, где системы были установлены.

Напомним, в первый день после запуска автофиксации на дорогах Киева совершили 57 880 нарушений скорости.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре система автоматической фиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").