Не локдаун: як в Україні можуть посилити карантин

Посилення карантинних обмежень, про яке писало раніше РБК-Україна, не передбачає всеукраїнського локдауну за зразком весни цього року. Зокрема, громадський транспорт і далі буде працювати.

Про це виданню повідомило джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника, обмеження будуть вводитися залежно від ситуації в конкретному регіоні країни, як це відбувається і зараз. Ключовими параметрами є не приріст абсолютного числа нових випадків захворювання, а кількість важких випадків, рівень смертності та рівень завантаженості лікарняних ліжок.

Транспорт буде працювати й далі у звичному режимі, але окремі обмеження все ж можуть вводитися, наприклад, за кількістю рейсів або їх завантаженням. Те ж саме стосується магазинів - їх не будуть закривати, але потенційно можуть, наприклад, скоротити тривалість їх роботи, ввести обмеження у вихідні дні тощо.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що в Україні планують ввести так званий карантин вихідного дня. За словами джерела РБК-Україна, в країні можуть на вихідні закривати фудкорти і забороняти розважальні заходи.

Пізніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що питання введення в Україні карантину вихідного дня ще обговорюється, і додав, що карантин буде продовжено з 9 листопада.