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Не локдаун: как в Украине могут ужесточить карантин

Автор: Милан Лелич

Ужесточение карантинных ограничений, о котором писало ранее РБК-Украина, не предусматривает всеукраинского локдауна по образцу весны этого года. В частности, общественный транспорт и дальше будет работать.

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Об этом изданию сообщил источник в Офисе президента.

По словам собеседника, ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации в конкретном регионе страны, как это происходит и сейчас. Ключевыми параметрами является не прирост абсолютного числа новых случаев заболевания, а количество тяжелых случаев, уровень смертности и уровень загруженности больничных коек.

Транспорт будет работать и дальше в привычном режиме, но отдельные ограничения все же могут вводиться, например, по количеству рейсов или их загрузке. То же самое касается и магазинов - их не будут закрывать, но потенциально могут, к примеру, сократить длительность их работы, ввести ограничения в выходные дни и тому подобное.

Напомним, сегодня появилась информация, что в Украине планируют ввести так называемый карантин выходного дня. По словам источника РБК-Украина, в стране могут на выходные закрывать фудкорты и запрещать развлекательные мероприятия.

Позже главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вопрос введения в Украине карантина выходного дня еще обсуждается, и добавил, что карантин будет продлен с 9 ноября.

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