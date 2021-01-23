"Льодове побоїще" на Уралі і жорсткі затримання по всій країні: Росія вийшла на протести

У Росії тривають жорстокі затримання на акціях протесту на підтримку Олексія Навального. Більш ніж в 60 містах зафіксовані затримання 863 осіб.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, учасників акції протесту в Єкатеринбурзі співробітники ОМОНу вигнали на кригу міського ставу, після чого почали жорстоко затримувати. Чотирьох людей поклали обличчям у сніг. У відповідь демонстранти закидали силовиків снігом. У соцмережах вже назвали зіткнення в Єкатеринбурзі "льодовим побоїщем".

Подібна ситуація сталася і в Уфі, де протестувальники почали закидати правоохоронців снігом.

Жорсткі затримання також пройшли в Омську. Протестувальників затягували в автозаки прямо по льоду.

При цьому в деяких містах демонстранти намагаються блокувати прохід правоохоронцям. А в Челябінську силовики потрапили у велику пробку по дорозі до місця збору протестувальників з-за снігоприбиральної техніки, яка вийшла на дороги.

За данними "ОВС-Інфо", станом на 14:20 в Росії затримали 863 учасників протестів. Найбільше затримань в Москві (191) і Санкт-Петербурзі (139).

Нагадаємо, 23 січня в Росії планують масштабні акції протесту на підтримку Олексія Навального, який був затриманий минулого тижня по поверненню в РФ. Детальніше про ситуацію на акціях протесту - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що у Москві затримали дружину Олексія Навального Юлію.