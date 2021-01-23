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У Росії затримали дружину Навального

Новость на русском → Москва, Субота 23 січня 2021 14:26
У Росії затримали дружину Навального Фото: Юлія і Олексій Навальні (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Игорь Литвиненко

У Москві затримали дружину опозиціонера Олексія Навального. Зараз у багатьох російських містах проходять акції протесту на підтримку опозиціонера.

Про це Юлія Навальне написала в своєму Instagram.

"Вибачте за погану якість. Дуже погане світло в автозаку", - написала дружина опозиціонера.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, у багатьох містах Росії проходять масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Він був затриманий 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.

Як писало РБК-Украина, силовики почали проводити масові затримання учасників протестів. У деяких містах між демонстрантами і правоохоронцями спалахнули сутички. За даними росЗМІ, вже затримані не менше 237 осіб у 28 російських містах.

Також повідомлялося, що акції протесту проходять, в тому числі, і в Якутську, де температура повітря -50. При цьому у Владивостоці під час зіткнень між протестуючими і силовиками були чутні звуки пострілів.

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