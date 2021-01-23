"Льодове побоїще" на Уралі і жорсткі затримання по всій країні: Росія вийшла на протести

У Росії тривають жорстокі затримання на акціях протесту на підтримку Олексія Навального. Більш ніж в 60 містах зафіксовані затримання 863 осіб.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, учасників акції протесту в Єкатеринбурзі співробітники ОМОНу вигнали на кригу міського ставу, після чого почали жорстоко затримувати. Чотирьох людей поклали обличчям у сніг. У відповідь демонстранти закидали силовиків снігом. У соцмережах вже назвали зіткнення в Єкатеринбурзі "льодовим побоїщем".

В Єкатеринбурзі силовики валять протестувальників прямо в сніг



Відео: @uralmbkmedia pic.twitter.com/70OlPNM0al — МБХ медіа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Подібна ситуація сталася і в Уфі, де протестувальники почали закидати правоохоронців снігом.

Поліцію закидають снігом і кричать «ганьба!» pic.twitter.com/XdVmK0Fxd0 — Штаб Навального в Уфі (@teamnavalny_ufa) January 23, 2021

Жорсткі затримання також пройшли в Омську. Протестувальників затягували в автозаки прямо по льоду.

Жорсткі затримання в Омську, протестуючих тягнуть по льоду — але інші учасники акцій намагаються блокувати прохід



Відео: Varlamov News pic.twitter.com/63LnKDU6Pv — Znak.com (@znak_com) January 23, 2021

При цьому в деяких містах демонстранти намагаються блокувати прохід правоохоронцям. А в Челябінську силовики потрапили у велику пробку по дорозі до місця збору протестувальників з-за снігоприбиральної техніки, яка вийшла на дороги.

ОМОН спробував приїхати на акцію в Челябінську, але не зміг: разом з протестувальниками на вулицю вийшла ще і снігоприбиральна техніка, яка спровокувала велику пробку pic.twitter.com/nhL1rhZPlb — Znak.com (@znak_com) January 23, 2021

За данними "ОВС-Інфо", станом на 14:20 в Росії затримали 863 учасників протестів. Найбільше затримань в Москві (191) і Санкт-Петербурзі (139).

Нагадаємо, 23 січня в Росії планують масштабні акції протесту на підтримку Олексія Навального, який був затриманий минулого тижня по поверненню в РФ. Детальніше про ситуацію на акціях протесту - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що у Москві затримали дружину Олексія Навального Юлію.