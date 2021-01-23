"Ледовое побоище" на Урале и жесткие задержания по всей стране: Россия вышла на протесты

В России продолжаются жестокие задержания на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Более чем в 60 городах зафиксированы задержания 863 человека.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, участников акции протеста в Екатеринбурге сотрудники ОМОНА выгнали на лед городского пруда, после чего начали жестоко задерживать. Четырех человек уложили лицом в снег. В ответ демонстранты забрасывали силовиков снегом. В соцсетях уже назвали столкновения в Екатеринбурге "ледовым побоищем".

В Екатеринбурге силовики валят протестующих прямо в снег



Видео: @uralmbkmedia pic.twitter.com/70OlPNM0al — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Подобная ситуация произошла и в Уфе, где протестующие стали забрасывать правоохранителей снегом.

Полицию закидывают снегом и кричат «позор!» pic.twitter.com/XdVmK0Fxd0 — Штаб Навального в Уфе (@teamnavalny_ufa) January 23, 2021

Жесткие задержания также прошли в Омске. Протестующих затаскивали в автозаки прямо по льду.

Жесткие задержания в Омске, протестующих тащат по льду — но другие участники акций пытаются блокировать проход



Видео: Varlamov News pic.twitter.com/63LnKDU6Pv — Znak.com (@znak_com) January 23, 2021

При этом в некоторых городах демонстранты пытаются блокировать проход правоохранителям. А в Челябинске силовики попали в большую пробку по пути к месту сбора протестующих из-за снегоуборочной техники, которая вышла на дороги.

ОМОН попытался приехать на акцию в Челябинске, но не смог: вместе с протестующими на улицу вышла еще и снегоуборочная техника, спровоцировавшая большую пробку pic.twitter.com/nhL1rhZPlb — Znak.com (@znak_com) January 23, 2021

По данным "ОВД-Инфо", по состоянию на 14:20 в России задержали 863 участников протестов. Больше всего задержаний в Москве (191) и Санкт-Петербурге (139).

Напомним, 23 января в России планируют масштабные акции протеста в поддержку Алексея Навального, который был задержан на прошлой неделе по возвращению в РФ. Подробнее о ситуации на акциях протеста - в материале РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали жену Алексея Навального Юлию.