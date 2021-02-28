RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Криму повністю виснажені два водосховища, ще одне - на межі висихання

Автор: Ігор Литвиненко

Окупаційна влада Криму оновили дані наповнюваності водосховищ півострова. Так, два водосховища повністю виснажені, ще одне - на межі висихання.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Так зване "Міністерство ЖКГ Криму" заявили, що станом на 26 лютого, пересохли Сімферопольське і Загорське водосховища. Попри рясні снігопади, за останній місяць води в них так і не додалося. При цьому до "мертвого об'єму" наближається також Балановське водосховищі.

На початок лютого окупаційна влада повідомляла, що найбільш близькими до "мертвого об'єму" були Балановське, Тайганське і Партизанське водосховища.

Наголошується, що минулого тижня Ялта і Алушта через дефіцит води перейшли на графік подачі води.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проблеми з водопостачанням Криму пов'язані з тим, що Російська Федерація довела його "до ручки". І будь-які скарги Москви з цього питання абсолютно безперспективні.

Також РБК-Україна писало, що постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич виступив проти подачі води на півострів до повної його деокупації. Щоб виключити попадання води в Крим в Україні вважають необхідним добудувати дамбу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кримвода
Читайте також
Україна сподівається на участь Байдена в саміті Кримської платформи
Байден: Крим - це Україна, США допоможуть протистояти агресії Росії
Прогноз погоди