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В Крыму полностью истощены два водохранилища, еще одно - на грани высыхания

Автор: Игорь Литвиненко

Оккупационные власти Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. Так, два водохранилища полностью истощены, еще одно - на грани высыхания.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Так называемое "Министерство ЖКХ Крыма" заявили, что по состоянию на 26 февраля, пересохли Симферопольское и Загорское водохранилища. Несмотря на обильные снегопады, за последний месяц воды в них так и не прибавилось. При этом к "мертвому объему" приближается также и Балановское водохранилище.

На начало февраля оккупационные власти сообщали, что самыми близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

Отмечается, что на прошлой неделе Ялта и Алушта из-за дефицита воды перешли на график подачи воды.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Российская Федерация довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

Также РБК-Украина писало, что постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич выступил против подачи воды на полуостров до полной его деоккупации. Чтобы исключить попадание воды в Крым в Украине считают необходимым достроить дамбу.

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