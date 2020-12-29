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Кривоноса звільнили з посади заступника секретаря РНБО

Автор: Дмитро Левицький

Сергій Кривонос сьогодні, 29 грудня, був звільнений з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ ввечері підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з указом № 604/2020, після звільнення з РНБО Кривоноса буде направлено у розпорядження Міністерства оборони України.

Причини звільнення Кривоноса не повідомляються.

Нагадаємо, нещодавно Кривонос назвав нереалістичною всезагальну мобілізацію у разі нового нападу з боку Росії. Про можливу мобілізацію чоловіків та жінок в одному з інтерв'ю сказав президент Володимир Зеленський.

Додамо, у листопаді минулого року Зеленський звільнив Кривоноса відразу з двох посад. Зокрема, Кривоноса увільнили від виконання обов'язків керівника міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Як пояснювали в РНБО, тоді Кривоноса звільнили з двох посад через перерозподіл функціональних обов'язків.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБОзвільненняСергій Кривонос