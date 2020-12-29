UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря СНБО

Автор: Дмитрий Левицкий

Сергей Кривонос сегодня, 29 декабря, был уволен с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ вечером подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно указу № 604/2020, после увольнения из СНБО Кривонос будет направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Причины увольнения Кривоноса не сообщаются.

Напомним, недавно Кривонос назвал нереалистичной всеобщую мобилизацию в случае нового нападения со стороны России. О возможной мобилизации мужчин и женщин в одном из интервью сказал президент Владимир Зеленский.

Добавим, в ноябре прошлого года Зеленский уволил Кривоноса сразу с двух должностей. В частности, Кривоноса освободили от выполнения обязанностей руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Как объясняли в СНБО, тогда Кривоноса уволили с двух должностей в связи с перераспределением функциональных обязанностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОувольнениеСергей Кривонос