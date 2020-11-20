Кравчук назвав умову наступної зустрічі "нормандської четвірки"

Наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини та Франції) залежить від виконання сторонами угод попередньої зустрічі в Парижі. Остання зустріч була 9 грудня 2019 року.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю hromadske.

Кравчук нагадав, що рішення, які приймалися в Парижі, схвалив також президент Росії Володимир Путін.

"Зустріч „четвірки“ в Берліні, яка планувалася на вищому рівні, впирається в одне: чи виконали ми попередні угоди, досягнуті в Парижі. Наше завдання в Україні - зробити все, щоб виконати ті завдання, які були там окреслені", - сказав глава ТКГ.

За його словами, якщо одна зі сторін не виконує домовленості досягнуті на останній зустрічі, то це може поставити під питання наступну зустріч в "нормандському форматі".

Раніше також глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав передумову для зустрічі президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Крім того радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович повідомив, що політичні радники домовляються про проведення саміту "нормандської четвірки" ще в 2020 році.