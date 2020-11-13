ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кравчук назвав передумову для зустрічі Зеленського і Путіна

Новость на русском → Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 13:32
Кравчук назвав передумову для зустрічі Зеленського і Путіна Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Український "План спільних дій" з урегулювання на Донбасі може стати передумовою для зустрічі президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним. Зустріч можлива в рамках нормандського формату.

Про це в інтерв'ю tsn.ua заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

"Я сказав, що це ("План спільних дій", - ред.), є, серед іншого, передумовою. А сам план має більш широку задачу - забезпечення досягнення миру на Донбасі. Це глобальне завдання для нас", - зазначив Кравчук.

За його словами, для вирішення цього завдання необхідна зустріч "нормандської четвірки" в Берліні. Він також зазначив, що на відеоконференції політичних радників 13 листопада стане зрозуміло, чи відбудеться саміт цього року.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що не всі проблемні питання між Україною і Росією можна вирішити в нормандському форматі, тому необхідно зберегти діалог з Путіним.

Він також стверджував, що веде обмежену комунікацію з Путіним, хоча вона має предметний характер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Володимир Путін Кравчук
NEWS
Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня
DAILY
Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі