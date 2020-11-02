"Червона" зона карантина: як діють обмеження в 11 областних центрах

З сьогоднішнього дня, 2 листопада, почали діяти нові зони карантину. В "червону" зону входять 11 обласних центрів, майже вся країна "помаранчева".

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В червону зону входять 11 обласних центрів. Рішення про зони приймають разом з представниками місцевої влади, в кожному регіоні діють свої обмеження.

Харків

Заборонено відвідування установ, які надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям у складних життєвих обставинах; проведення футбольних матчів з глядачами.

З сьогоднішнього дня школи в цьому місті переходять на дистанційне навчання. Навчання в школах буде тільки для 1-4 класів. Дошкільні навчальні заклади не закривають.

Міський громадський транспорт працює як і раніше - в звичайному режимі. Фітнес-центри, кафе, ресторани, кінотеатри відкриті для відвідувачів, але з умовою дотриманням всіх вимог.

Місцева влада вважає, що підстав для припинення роботи метрополітену у Кабміну немає.

У місті фіксуються порушення карантинних правил. Поліція виявила порушення санітарних норм у розважальних закладах Основ’янського, Шевченківського, Київського і Московського районів Харкова.

З початку карантинних заходів поліцією розпочато 40 кримінальних проваджень за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням у цьому місті.

Миколаїв

Заборонено: відвідувати соціальні та реабілітаційні заклади, крім тих, що надають послуги екстренно; прийом відвідувачів в інших розважальних закладах.

У Миколаєві дозволили працювати закладам громадського харчування в умовах входження міста в "червону" зону карантину. Разом з тим, кафе і ресторани міста повинні дотримуватися карантинних заходів. Заклади громадського харчування, а також перукарні працюють до 20:00.

У театрах може перебувати до 50% глядачів у залі. У кафе, барах, ресторанах має бути дотримано відстань між відвідувачами: одна людина на 15 кв. м.

На карантині будуть знаходиться тільки ті класи шкіл, де виявлять коронавірус. У той же час, учні 5-11 класів поки будуть займатися дистанційно.

Місцеве видання Niknews повідомило, що в місті поліцейські силою вивели пасажира без маски і виписали штраф водієві. Пасажир відмовлявся одягнути маску або покинути автобус.

Полтава

В цій області дозволено роботу ТРЦ, закладів харчування з 07:00 до 22:00, громадського транспорту, посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

Заборонено відвідування установ, які надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям у складних життєвих обставинах; проведення футбольних матчів з глядачами.

Житомир

У місті садочки працюють у звичайному режимі; навчання у школах - лише для учнів 1-4 класів, решта - дистанційно;

Громадський транспорт працює, однак пільговий проїзд буде доступним лише з 10 до 16 годин (часових обмежень не буде для військовослужбовців, правоохоронців при виконанні службових обов’язків та працівників цивільного захисту);

Кафе, ресторани працюють до 22:00 годин з обмеженням щодо кількості відвідувачів; розважальні зони (дитячі), фітнес-зали, салони краси теж працють.

Дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

Ужгород

Обмежено: посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення; масові заходи; роботу кафе та ресторанів, ТРЦ.

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків на станціях в Ужгороді.

Місцева влада міста закликає послабити карантин у місті. Зокрема, дозволити роботу закладів громадського харчування та роботу громадського транспорту.

Івано-Франківськ

В цьому місті дозволили роботу громадського транспорту в межах кількості сидячих місць; закладам харчування; школам, коледжам, ВНЗ.

Заборонено посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

За рішенням міської влади, діти піду в школу з понеділка.

Рівне

Заборонено роботу розважальних та культурних закладів, зокрема кінотеатру, театру; відвідувати соціальні та реабілітаційні заклади, крім тих, що надають послуги екстренно; проводити спортивні змагання всеукраїнського рівня.

"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків зі станцій, які перебувають у "червоній" зоні. У Рівному буде заборонена посадка пасажирів на поїзди.

Громадський транспорт у Рівному зупиняти не планують. Так само працюватимуть ТРЦ, продуктові магазини, ринки, кафе та ресторани.

Суми

Заборонено: посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення, роботу кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо) торговельно-розважальних центрів.

За рішенням місцевої влади, школи будуть працювати дистанційно.

За тиждень в місті до адмінітстративної відповідальності притягнуто 150 громадян, з них за порушення правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) - 13 осіб.

В основному поліція складала протоколи за відсутність засобів індивідуального захисту (масок та респіраторів). Ще 17 протоколів про такі самі порушення склала патрульна поліція міста.

Хмельницький

Забороняється приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності, відвідувати соціальні та реабілітаційні заклади, крім тих, що надають послуги екстренно.

Чернівці

Діють такі обмеження: приймання відвідувачів закладам, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів "автоконцертів"; в інших закладах розважальної діяльності, приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

Забороняється відвідувати соціальні та реабілітаційні заклади, крім тих, що надають послуги екстренно.

Міська влада прийняла рішення, що ресторани, кафе та їдальні можуть працювати лише з 8:00 до 18:00. В закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більше 20 осіб одночасно.

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом дозволено в кількості не більше, ніж 50% від кількості місць для сидіння. Відповідальність за виконання рішення комісії несе перевізник.

Громадський транспорт повинен заповнюватися лише на 50% від кількості сидячих місць.

Чернігів

Діють такі обмеження: приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів "автоконцертів"; приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

Забороняється відвідувати соціальні та реабілітаційні заклади, крім тих, що надають послуги екстренно.

Разом з тим, "Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на ряді станцій, зокрема в Ужгороді.

Нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони. "Червоний список" розширили до 11 обласних центрів.

Зазначимо, режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року.