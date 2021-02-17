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Адаптивний карантин 2.0. Як і коли Україну будуть ділити на зони: що заборонять

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 09:52
Адаптивний карантин 2.0. Як і коли Україну будуть ділити на зони: що заборонять Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів сьогодні планує прийняти постанову про введення адаптивного карантину в Україні. Нові карантинні зони почнуть діяти з 22 лютого.

Про те, що буде заборонено і як буде проводитись розподіл по зонах, в матеріалі РБК-Україна.

Зелений, жовтий і помаранчевий рівні встановлюються за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідеміологічної небезпеки.

Зелений рівень встановлює на всій території країни у разі, коли:

  • рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території країни не менше ніж у 13 регіонах не перевищує 50% від епідпорогу;
  • коефіцієнт виявлення випадків COVID (методом ПЛР і за визначенням антигену) менше ніж 5%.

В жовтій зоні забороняється:

  • в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без надягнутих масок;
  • знаходиться на вулиці без документів, що підтверджують особу;
  • самостійно залишати місця самоізоляції та обсервації;
  • перетинання кордону іноземцями або особами без громадянства без наявності поліса страхування, який певних груп;
  • проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших) заходів (в тому числі з розміщенням стоячи) при участі більше однієї людини на 4 квадратних метри (якщо захід проходить на відкритому повітрі) або заповнений більш ніж на 50% (якщо проходить у закритому приміщенні);
  • дозволено проведення професійних спортивних матчів ігрових команд з глядачами (заповненість не більше 50%);
  • відвідування кінотеатрів та інших закладах культури із заповненістю залів більш ніж 50% (розміщення здійснюється у шаховому порядку);
  • перевезення пасажирів в транспорті в кількості більшій, ніж місць для сидінь;
  • проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність ресторанів і кафе щодо організації святкових заходів і банкетів;
  • робота з 24 до 7 ранку громадського харчування;
  • розміщення відвідувачів у ресторанах і кафе повинно здійснюватися не більш ніж 4 людини за одним столом і на відстані не менше 2 метрів між столами;
  • хостелів;
  • відвідування установ освіти, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% персоналу та учнів;
  • проведення масових заходів у школах та університетів у присутності глядачів;
  • проведення планових госпіталізацій, крім надання допомоги вагітним, онкохворим, паліативної допомоги в стаціонарних умовах і закладах національного рівня, проведення інших невідкладних і термінових госпіталізацій;
  • діяльність спортивних та фітнес клубів, які не забезпечують розміщення відвідувачів у кількості одна людина на 10 кв.м;
  • відвідування сторонніми закладів соцзахисту.

Помаранчева зона є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідситуації. Помаранчевий рівень застосовується у разі появи одного з даних ознак:

  • перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ;
  • завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;
  • кількість тестувань на COVID-19 протягом 7 днів менше ніж 300 на 100 тисяч населення;
  • кількість госпіталізацій понад 60 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
  • коефіцієнт виявлення COVID-19 більше ніж 20%;
  • збільшення загального числа госпіталізацій більш ніж на 50% за тиждень

Червоний рівень застосовується у разі наявності наступних ознак протягом трьох днів поспіль:

  • завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;
  • кількість тестувань на 100 тисяч населення менше ніж 300;
  • кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID більше ніж 60.

Червона зона встановлюється протягом 48 годин після настання підстав для її введення. У червоній зоні заборонено:

  • прийом відвідувачів громадським харчуванням;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота непродовольчих магазинів і ринків;
  • робота закладів культури;
  • проведення масових заходів;
  • спортивні матчі проводяться без глядачів;
  • відвідування освітніх установ.

Нагадаємо, також сьогодні в Україні планують продовжити карантин до 30 квітня.

Відзначимо, в Україні за минулу добу виявили 4 286 нових випадків коронавіруса.

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Адаптивний карантин 2.0. Як і коли Україну будуть ділити на зони: що заборонять
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