Адаптивний карантин 2.0. Як і коли Україну будуть ділити на зони: що заборонять
Кабінет міністрів сьогодні планує прийняти постанову про введення адаптивного карантину в Україні. Нові карантинні зони почнуть діяти з 22 лютого.
Про те, що буде заборонено і як буде проводитись розподіл по зонах, в матеріалі РБК-Україна.
Зелений, жовтий і помаранчевий рівні встановлюються за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідеміологічної небезпеки.
Зелений рівень встановлює на всій території країни у разі, коли:
- рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території країни не менше ніж у 13 регіонах не перевищує 50% від епідпорогу;
- коефіцієнт виявлення випадків COVID (методом ПЛР і за визначенням антигену) менше ніж 5%.
В жовтій зоні забороняється:
- в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без надягнутих масок;
- знаходиться на вулиці без документів, що підтверджують особу;
- самостійно залишати місця самоізоляції та обсервації;
- перетинання кордону іноземцями або особами без громадянства без наявності поліса страхування, який певних груп;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших) заходів (в тому числі з розміщенням стоячи) при участі більше однієї людини на 4 квадратних метри (якщо захід проходить на відкритому повітрі) або заповнений більш ніж на 50% (якщо проходить у закритому приміщенні);
- дозволено проведення професійних спортивних матчів ігрових команд з глядачами (заповненість не більше 50%);
- відвідування кінотеатрів та інших закладах культури із заповненістю залів більш ніж 50% (розміщення здійснюється у шаховому порядку);
- перевезення пасажирів в транспорті в кількості більшій, ніж місць для сидінь;
- проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність ресторанів і кафе щодо організації святкових заходів і банкетів;
- робота з 24 до 7 ранку громадського харчування;
- розміщення відвідувачів у ресторанах і кафе повинно здійснюватися не більш ніж 4 людини за одним столом і на відстані не менше 2 метрів між столами;
- хостелів;
- відвідування установ освіти, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% персоналу та учнів;
- проведення масових заходів у школах та університетів у присутності глядачів;
- проведення планових госпіталізацій, крім надання допомоги вагітним, онкохворим, паліативної допомоги в стаціонарних умовах і закладах національного рівня, проведення інших невідкладних і термінових госпіталізацій;
- діяльність спортивних та фітнес клубів, які не забезпечують розміщення відвідувачів у кількості одна людина на 10 кв.м;
- відвідування сторонніми закладів соцзахисту.
Помаранчева зона є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідситуації. Помаранчевий рівень застосовується у разі появи одного з даних ознак:
- перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ;
- завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;
- кількість тестувань на COVID-19 протягом 7 днів менше ніж 300 на 100 тисяч населення;
- кількість госпіталізацій понад 60 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
- коефіцієнт виявлення COVID-19 більше ніж 20%;
- збільшення загального числа госпіталізацій більш ніж на 50% за тиждень
Червоний рівень застосовується у разі наявності наступних ознак протягом трьох днів поспіль:
- завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;
- кількість тестувань на 100 тисяч населення менше ніж 300;
- кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID більше ніж 60.
Червона зона встановлюється протягом 48 годин після настання підстав для її введення. У червоній зоні заборонено:
- прийом відвідувачів громадським харчуванням;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
- робота непродовольчих магазинів і ринків;
- робота закладів культури;
- проведення масових заходів;
- спортивні матчі проводяться без глядачів;
- відвідування освітніх установ.
Нагадаємо, також сьогодні в Україні планують продовжити карантин до 30 квітня.
Відзначимо, в Україні за минулу добу виявили 4 286 нових випадків коронавіруса.