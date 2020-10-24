RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кличко заразився коронавірусом

Автор: Игорь Литвиненко

Мер Києва Віталій Кличко заразився коронавірусом. Позитивний результат тесту на COVID-19 Кличко отримав в суботу, 24 жовтня.

Популярні новини

Про це мер столиці написав Telegram.

Кличко зазначив, що почуває себе добре. При цьому мер відправиться на самоізоляцію і продовжить працювати з дому.

"Друзі. Коронавірус підкрався в самий невідповідний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту. Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогодні, на жаль, невтішний", - написав Кличко.

Мер Києва закликав громадян не нехтувати правилами карантину і не ігнорувати загрозу.

Нагадаємо, в Україні за добу коронавірусом захворіли 7014 осіб. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Житомирській і Львівській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що досі продовжує лікуватися в німецькій клініці від коронавірусу мер Харкова Геннадій Кернес. У матеріалі "Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса" повідомлялося, що в разі перемоги чинного мера Харкова, йому необхідно протягом 20 днів подати заяву про реєстрацію його міським головою.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий КличкоКоронавірус