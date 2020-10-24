Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Положительный результат теста на COVID-19 Кличко получил в субботу, 24 октября.

Об этом мэр столицы написал в Telegram.

Кличко отметил, что чувствует себя хорошо. При этом мэр отправится на самоизоляцию и продолжит работать из дома.

"Друзья. Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный", - написал Кличко.

Мэр Киева призвал граждан не пренебрегать правилами карантина и не игнорировать угрозу.

Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заболели 7014 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Житомирской и Львовской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что до сих пор продолжает лечиться в немецкой клинике от коронавируса мэр Харькова Геннадий Кернес. В материале "Битва за Харьков: помешает ли коронавирус победе Кернеса" сообщалось, что в случае победы действующего мэра Харькова, ему необходимо в течение 20 дней подать заявление о регистрации его городским главой.