В Україні виявили 7014 нових випадків COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за останню добу підтвердили 7014 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Житомирській і Львівській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

За час пандемії в Україні коронавірусом вже офіційно захворіли 337 410 осіб. З них 139 755 вже побороли хворобу, у тому числі 2177 - за вчора.

Померли від коронавірусу 6289 осіб (+125). Активними хворими залишаються 191 366 осіб.

Найбільше заражень за минулу добу в Києві (+560), Харківській (+520), Житомирській (+484), Львівській (+469), Хмельницькій (+450) та Одеській (+363) областях.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже важкими.

Додамо, що у ВООЗ прогнозують зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів.

Також РБК-Україна писало, що вчора в Україні оновили карантинні зони.

Зазначимо, українську вакцину від коронавірусу хочуть випробувати на людях через три місяці.