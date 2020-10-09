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Кличко звернувся до Кабміну: у комунальних лікарнях Києва закінчуються місця

Автор: Юлія Струк

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місць у комунальних медзакладах уже дуже скоро не вистачатиме через динаміку захворюваності на COVID-19. Він звернувся до прем’єр-міністра і міністра охорони здоров’я.

Про це він заявив у ході прес-конференції.

"Я звертаюся до прем’єр-міністра і до міністра охорони здоров’я виконати задекларовані обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у Києві", - сказав Кличко.

Градоначальник зазначив, що йдеться про заклади Національної академії медичних наук, Міністерства охорони здоров'я та відомчі медзаклади.

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"Ці заклади, підкреслю, знаходяться у столиці. І не можуть залишатися осторонь та не надавати киянам необхідну допомогу", - сказав мер.

Нагадаємо, в Києві і ще п'яти областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих на коронавірус заповнені на 59%.

Як писало РБК-Україна, за добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 5804 людини.

Попри зростання захворюваності в Кабінеті міністрів не бачать необхідності для введення надзвичайного стану в країні.

Прогноз погоди
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