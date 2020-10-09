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В Україні лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70% вже у 5 областях і Києві

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 жовтня 2020 11:20
В Україні лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70% вже у 5 областях і Києві Фото: співробітник швидкої допомоги (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві та ще п'яти областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусом заповнені на 59%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Всього в країні зайняті вже 31 927 ліжок у лікарнях. Найбільш завантаженими є лікарні Донецької (100,7%), Одеської (79,7%), Луганської (78,5%), Хмельницької (71,5%) і Харківської (70,2%) областей, а також в Києві (70,6%).

Найменше завантажені лікарні в Херсонській (25,9%), Івано-Франківській (37,9%), Закарпатська (40,6%) та Кіровоградська (45,3%) областях.

При цьому Кіровоградська область залишається єдиним регіоном, який готовий до послаблення карантину в країні. Тут показник захворюваності коронавірусом за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 22,6 при нормі 40. В інших регіонах цей показник перевищено. В середньому в Україні він становить 154,6.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 5804 людини. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Одеській, Тернопільській областях.

Попри зростання захворюваності в Кабінеті міністрів не бачать необхідності для введення надзвичайного стану в країні.

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