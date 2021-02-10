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Київський метрополітен попередив про можливе закриття станцій

Автор: Дмитро Левицький

Київський метрополітен попередив про можливі обмеження на вхід. Обмеження можуть вводитися у пікові години.

Про це йдеться у повідомленні метрополітену в Facebook.

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Як пояснили в метрополітені, обмеження на вхід будуть вводитися для уникнення скупчень пасажирів у вестибюлях.

"Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід. Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок", - заявили в столичному метро.

Нагадаємо, сьогодні у Києві через негоду стався транспортний колапс та збій в роботі громадського транспорту.

Додамо, сьогодні вранці на входах до станцій київського метро утворилася величезна тиснява. Через засніжені дороги багато киян вирішили скористуватися підземкою.

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