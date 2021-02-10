Київський метрополітен попередив про можливе закриття станцій

Київський метрополітен попередив про можливі обмеження на вхід. Обмеження можуть вводитися у пікові години.

Про це йдеться у повідомленні метрополітену в Facebook .

Як пояснили в метрополітені, обмеження на вхід будуть вводитися для уникнення скупчень пасажирів у вестибюлях.

"Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід. Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок", - заявили в столичному метро.