UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киевский метрополитен предупредил о возможном закрытии станций

Автор: Дмитрий Левицкий

Киевский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход. Ограничения могут вводиться в пиковые часы.

Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

Популярные новости
В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей 09 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться 09 февраля 2021
В Киеве выпало 35 см снега 10 февраля 2021
После рекордных снегопадов Украину более чем на неделю охватят морозы 08 февраля 2021
Не биологическое оружие: что стало известно о происхождении COVID-19 09 февраля 2021
Снегопад на сутки и ограничение движения: ситуация в Киеве из-за непогоды 08 февраля 2021
Шмыгаль о динамике COVID в Ивано-Франковской области: как в начале пандемии 08 февраля 2021
"Стихия охватила Европу": Кличко показал как чистят снег в Киеве 09 февраля 2021
В президентском рейтинге лидируют три кандидата: кого поддерживают украинцы 09 февраля 2021

Как пояснили в метрополитене, ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.

"Пожалуйста, придерживайтесь карантинных мер, особенно масочного режима. Напоминаем, что для избежания скопления людей в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход. Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок", - заявили в столичном метро.

Напомним, сегодня в Киеве из-за непогоды произошел транспортный коллапс и сбой в работе общественного транспорта.

Добавим, сегодня утром на входах в станции киевского метро образовалась огромная давка. Из-за заснеженных дорог много киевлян решили воспользоваться подземкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевстанциязакрытие
Читайте также
Киев снова вошел в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире
На въездах в Киев скопилось 1400 фур. Затруднено движение снегоуборочной техники
Прогноз погоды