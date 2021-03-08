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У Києві завершився Марш жінок, акція пройшла без пригод

Автор: Роман Тверденко

У Києві пройшов Марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню. Учасниці пройшли від Михайлівської до Поштової площі.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція тривала півтори години. В ході неї учасниці йшли з різними гаслами і плакатами щодо своїх прав і вимог, також вигукували різні гасла. Серед них "Нема матки — нема голосу", "Квіти клумбам — права жінкам", "Не гальмуй — ратифікуй", "Моє тіло — моє діло". Однією з вимог акції з декількох сотень людей було ратифікація Стамбульської конвенції про боротьбу з насильством щодо жінок.

Напроти цього мітингу провела свою акцію консервативна організація "Традиція і порядок". Сутичок не було, між учасниками був кордон правоохоронців.

ЗМІ повідомляли, що вже по завершенню маршу один з членів "Традиції і порядку" був затриманий, коли разом з однодумцями намагався перекрити вхід в метро.

В поліції Києва заявили РБК-Україна, що Марш жінок пройшов без порушень і затримань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ надовго залишиться в "помаранчевій" зоні карантину.

При цьому поки немає причин переводити Київ в "червону зону".

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