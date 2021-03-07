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Київ надовго в "помаранчевій" зоні карантину: названий термін

Новость на русском → Київ, Неділя 07 березня 2021 17:00
Київ надовго в "помаранчевій" зоні карантину: названий термін Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Київ залишиться в "помаранчевій" зоні карантину протягом двох місяців. І ця ситуація цілком закономірна.

Про це заявив начальник головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, повідомляє "Україна 24".

Він зазначив, що потрапляння Києва в "помаранчеву" зону очікували ще тиждень тому.

"Ця ситуація прогнозована, ми чекали її тиждень тому. Ми будемо спостерігати помаранчеву зону найближчі два місяці в Києві. Ця ситуація цілком нормальна для киян і гостей столиці. Посилюється контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вузів", - сказав Рубан.

Нагадаємо, у суботу Київ включили в "помаранчеву" зону карантину у зв'язку з перевищенням показника госпіталізацій - у столиці станом на 6 березня він становить 60,2 на 100 тисяч населення при нормі 60. Крім Києва у "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

У той же час, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Києві немає причин вводити обмеження "червоної" зони. Поки столиця відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину.

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